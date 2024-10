Inondations : "Avec le climat, il n’y a pas de négociation possible", assure Christine Pirès Beaune, députée PS

Les fortes pluies ont provoqué des inondations sur de larges pans de la France ces dernières semaines. Invitée politique de la matinale, la députée PS dénonce un "raisonnement à court terme" face à la "dette climatique".

Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents en France. Une conséquence du réchauffement climatique, mais aussi d'un "raisonnement à court terme" des différents gouvernements. "Je n'incriminerais pas ce gouvernement en particulier. Cela fait des dizaines d'années malheureusement que l’on prend la mesure du réchauffement climatique. On a eu la COP 21, mais il y a un raisonnement à court terme. Et ce type de raisonnement l’emporte sur tout le reste", explique Christine Pirès Beaune, députée PS du Puy-de-Dôme.

"Une dette climatique"

"Dans les budgets annuels, les gouvernements sont toujours dans le courtermisme quand ils doivent limiter un déficit. Il y a cette épée de Damoclès de la dette publique. Or, nous avons une dette climatique avec laquelle on ne discute pas. Avec le climat, il n’y a pas de négociation possible", ajoute la députée.

