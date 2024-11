Colère des agriculteurs : "Il faut accélérer sur les mesures promises", estime Bruno Millienne, porte-parole du Modem

Alors que le monde agricole se rassemble et manifeste contre le traité du Mercosur, l'ensemble de la classe politique française soutient le discours des agriculteurs dont Bruno Millienne, invité politique de la matinale.

L'alliance syndicale majoritaire FNSEA-JA a donné lundi le coup d'envoi d'un nouveau cycle de la mobilisation des agriculteurs, avec des actions symboliques. Après les promesses du gouvernement, les syndicats agricoles appellent à nouveau leurs troupes à manifester. "Il y a eu une dissolution depuis les promesses du précédent gouvernement. Mais il faut accélérer sur les mesures promises aux agriculteurs notamment sur les normes. Sur les contrôles, il faut un changement d’attitude. Les agriculteurs ne sont pas des voyous. On peut aller contrôler dans les fermes de manière respectueuse", Bruno Millienne, porte-parole du Modem.

"Chacun doit produire pour son territoire"

"Si la France arrive à rallier quelques pays, il est encore possible de faire basculer les choses et ne pas signer l’accord du Mercosur en l’état. Moi, les closes miroirs me dérangent, car elles ne sont pas appliquées à 100 %. L’Europe n’a pas forcément les moyens de tout contrôler. De plus, faire circuler des steaks hachés au-dessus de l’Atlantique n’a aucun sens. Chacun doit produire pour son territoire. En France, nous avons l’agriculture la plus saine du monde. Il faut commencer par avoir des normes communes dans l’Union européenne", ajoute-t-il.

