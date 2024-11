Budget : "La volte-face du Rassemblement national est très opportuniste", lance Sandrine Rousseau

Le gouvernement en place depuis le mois de septembre n'est pas tombé, mais à l'approche de Noël, les menaces se font de plus en plus précises.

Le gouvernement devrait adopter le budget via l'utilisation de l'article 49.3, lors de la seconde quinzaine du mois de décembre. L'opposition de gauche, forte de 192 sièges à l'Assemblée, a déjà prévenu qu'elle déposerait alors une motion de censure. "Pour la première fois, il y a eu des fissures du côté de la macronie. Il y a eu quelques abstentions sur des amendements et des articles là où y avait jusqu'à présent un bloc. Les députés macronistes n’arrivent plus eux-mêmes à croire à leur discours sur les retraites. Il peut se passer quelque chose dans l’hémicycle", assure Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris.

"Faire oublier leurs affaires judiciaires"

"Je n'ai pas de discussion politique avec le Rassemblement national. Ce parti menace de passer à l'acte et c'est probablement de manière très opportuniste parce qu'il n’y a pas de raison de le faire plus aujourd'hui qu’hier. La politique de Michel Barnier a toujours été la même sur les questions de pouvoir d'achat et les petites retraites. Cette volte-face du Rassemblement national me paraît vraiment très opportuniste pour faire oublier leurs affaires judiciaires", lance la députée.

