Budget 2025 : un "risque" d'"effets très graves pour l'économie" française, alerte le député GDR Emmanuel Maurel

Emmanuel Maurel, député Gauche démocrate et républicaine (GDR) du Val-d'Oise, était l'invité politique de franceinfo, vendredi 15 novembre.

Le budget de l'État pour 2025 poursuit son parcours au Parlement. "Ce que j'aimerais surtout, c'est que Michel Barnier abandonne la politique budgétaire qu'il veut mettre en œuvre, qui risque d'avoir des effets très graves pour l'économie de ce pays", avertit Emmanuel Maurel, député Gauche démocrate et républicaine (GDR) du Val-d'Oise, vendredi 15 novembre sur franceinfo.



Des propositions "constructives" de la gauche

Emmanuel Maurel déplore le fait que le Premier ministre "refuse obstinément d'aller chercher l'argent là où on peut le trouver, c'est-à-dire sur les bénéfices des grandes entreprises ou chez les très riches". "La réalité du débat budgétaire pendant les trois semaines qui viennent de s'écouler, c'est que la gauche a fait des propositions qui, à mon avis, étaient constructives pour réduire le déficit, pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus de justice fiscale. Et ce qu'on appelle le bloc central (...) s'est obstinément refusé à faire en sorte que les très grandes fortunes et les très grandes entreprises qui font des bénéfices participent à la vie économique de ce pays en payant un peu plus", affirme le député GDR, qui y voit "le principal problème du moment".



