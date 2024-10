7-Octobre : "Netanyahou n'est pas ma boussole", estime Nathalie Loiseau, qui se dit "favorable à un cessez-le-feu", mais pas à "un embargo sur les armes"

L'ex-ministre de l'Europe et députée européenne, Nathalie Loiseau, a livré, lundi 7 octobre sur franceinfo, sa position sur le conflit israélo-palestinien, le jour des commémorations du 7 octobre 2023.

À l'occasion de la commémoration du massacre du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas en Israël, franceinfo reçoit l'ex-ministre de l'Europe et députée européenne Renew (Horizons), Nathalie Loiseau. L'élue rappelle qu'il reste "deux otages français" détenus aux mains du groupe armé palestinien "depuis un an" : Ohad Yahalomi et Ofer Kalderon. "On se souvient du Bataclan, on se souvient de Charlie Hebdo... C'est ça puissance 1 000 ce qu'a vécu Israël", poursuit Nathalie Loiseau.

"La riposte israélienne a été d'une brutalité effarante"

Et de revenir sur la déclaration d'Emmanuel Macron de ne plus livrer d'armes à Israël, samedi 5 octobre, avant de se raviser. "À l'évidence, cela a été mal reçu en Israël, par Benyamin Netanyahou, qui n'est pas forcément ma boussole, parce que c'est un dirigeant populiste d'un gouvernement d'extrême droite", estime la députée européenne. "Je suis favorable à un cessez-le-feu, parce que la riposte israélienne a été d'une brutalité effarante [...] il y a beaucoup trop de morts", pointe Nathalie Loiseau, qui s'oppose cependant à "un embargo sur les armes" fournies à Israël, qui est "attaquée sur sept fronts", rappelle-t-elle.

"À partir du moment où on lui dicte contre quoi elle a le droit de se défendre, on n'est pas en soutien à Israël", appuie l'ancienne ministre.

