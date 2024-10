Présidentielle américaine : qu'est-ce que le "gender gap" ?

Le mot du jour est "gender gap". Il s'agit du différentiel de genre dans les intentions de vote, explique l'éditorialiste Michel Mompontet.

"Il va y avoir une flambée de divorces aux États-Unis", lance l'éditorialiste Michel Mompontet. En effet, la différence de vote entre les hommes et les femmes n'a jamais été aussi grande. Ainsi, chez les hommes, 52 % comptent voter pour Donald Trump, 40 % pour Kamala Harris, et 8 % n'ont pas répondu. Chez les femmes, 58 % disent qu'elles vont voter pour Kamala Harris, 37 % pour Donald Trump, et 5 % ne se prononcent pas.

Le droit à l'avortement explique cet écart





Et Michel Mompontet de poursuivre : "Il faut savoir que les femmes votent traditionnellement démocrates, si elles sont noires, 90 % votent démocrate. Aussi, elles ont été plus à l'université que les garçons (...) Plus on a fait d'études, moins on vote pour Donald Trump." L'un des principaux thèmes qui explique cet écart entre le vote masculin et féminin est le droit à l'avortement : "C'est une question centrale, qui est très puissante dans l'électorat américain, et surtout l'électorat féminin."

