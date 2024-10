États-Unis : contre le vol, les supermarchés se barricadent

Face aux vols dans les supermarchés, les vigiles semblent désarmés. Ainsi, les magasins ont décidé de mettre certains produits sous clé.

Des lessives protégées par une chaîne cadenassée, des dentifrices placés sous une vitre de sécurité et des rayons de crème glacée verrouillés. La scène est devenue courante dans les supermarchés américains. Pour éviter les vols, une partie des produits est gardée sous clé, comme des déodorants ou des lingettes désinfectantes. À la sortie du magasin, les clients semblent comprendre la mesure. "C'est un peu pénible parfois, parce qu'il faut appeler quelqu'un pour avoir le produit. Mais je comprends, si c'est pour aider le magasin", indique une cliente.

Des vols qui se sont multipliés

Si les magasins ont dû arriver à une telle extrémité, c'est que les vols se sont multipliés. Sur une vidéo, on peut voir un homme remplir un sac entier de shampoings et de produits de beauté. Les clients et la sécurité, médusés, le filment. Il finira par s'enfuir à vélo sans être inquiété. À New York, les clients tentent de s'interposer, mais par peur, ils laissent l'homme filer avec la marchandise.