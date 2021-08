Jeux paralympiques : découvrez le portrait de Laurent Chardard dans "Incassable"

Interview en piscine ! Rien de plus naturel pour le nageur réunionnais Laurent Chardard. A 25 ans, il reçoit Djamel Mazi dans un bassin, dans le cadre de l'émission "Incassable", consacré à douze athlètes français qui représenteront la France aux Jeux paralympiques de Tokyo, du 24 août au 5 septembre.

Au journaliste, le nageur raconte comment il a perdu un bras et une jambe dans une attaque de requin à La Réunion, il y a cinq ans. Mais il revient surtout sur son parcours sportif, sa passion pour le surf et la pêche, son entraînement en temps de Covid-19, ses ambitions pour Tokyo 2021. Et rien ne lui fait peur... Trois mois après son accident, il avait déjà replongé dans l'eau.

Retrouvez les autres numéros d'"Incassable" en replay sur franceinfo.fr.

