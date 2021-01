VIDEO. Suisse : le plus long bâtiment d'Europe est un laboratoire de mixité sociale où le vivre-ensemble est une réalité

Sur la commune de Vernier, en Suisse, à l’ouest du canton de Genève, s’étend une cité pas comme les autres. D’abord par sa taille, avec plus d’un kilomètre de long. Le complexe architectural du Lignon construit dans les années 1960 est le plus long bâtiment d’Europe. Avec ses 2 780 appartements identiques où habitent 7 000 personnes de plus d’une centaine de nationalités différentes, est un laboratoire de mixité sociale.

Au bord d’un méandre du Rhône, la cité du Lignon est un lieu où le vivre-ensemble est une réalité. Elle n’est pas devenue une cité-dortoir comme d’autres grands ensembles en périphérie des grandes villes, mais bien une utopie communautaire. Toutes les générations, venues de tous les horizons, se retrouvent dès que l’occasion se présente, comme ce jour-là pour une petite partie de pétanque…

"On est tous ensemble en mode commun"

"Le quartier, c’est ma maison. Ici, il n’y a pas de racisme, dit Kevin Mermoud au magazine 'Nous les Européens' (replay). Il y a plein d’ethnies et c’est ça qui fait le charme du Lignon. On est tous ensemble en mode commun. On se tient la main et c’est ça le quartier." Le Lignon est notamment doté de tous les équipements indispensables au bien-être de ses habitants : centre commercial, service social, salle de sport, centre médical…

Anna-Maria Waldburger, 83 ans, est l’âme de ce lieu unique : "La nuit, je ne peux pas dormir, alors je fais des gâteaux. Aujourd’hui, j’en ai fait six". Ces gâteaux offerts sont depuis cinquante ans sa façon de communiquer. Ses deux voisins lui apportent ce matin un réfrigérateur retapé. "C’est un troc, dit Jean-Claude. Anna en avait besoin." Mike ajoute : "Réparer quelque chose, je le fais bien volontiers." Les deux voisins repartiront avec de la gelée de coings et de la confiture pruneaux-myrtilles…

