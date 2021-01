VIDEO. "Les gens ont découvert à quel point le sommeil est important pour le système immunitaire" : le patron heureux d’une entreprise suédoise de lits haut de gamme

"Nous sommes chanceux et bénis car cette année a été la meilleure jamais réalisée. Sur certains marchés, nos ventes ont augmenté de plus de 100% en Asie et aux Etats-Unis. Et c’est pareil pour la France…" dit Jan Ryde au magazine "Nous, les Européens" (replay). Un patron heureux viscéralement attaché à cette entreprise familiale fondée par son aïeul il y a cinq générations.

L’or noir d’Hästens, une fabrique suédoise de lits haut de gamme, ce sont des tresses de crins de chevaux qui arrivent à l’usine en provenance du monde entier. Elles sont avalées par une machine et les poils en ressortent frisés. Et les brins crêpés agiront comme des ressorts naturels. Les mains expertes des artisans les superposent en couches successives de crins et de laine. C’est le secret du moelleux de cette production de luxe.

Un succès directement lié à l’état d’urgence sanitaire

Matilda Spjut, qui n’a pas trouvé de poste d’ingénieure après l’obtention de son diplôme en pleine pandémie du coronavirus Covid-19, a repris ici son job d’étudiante : "Je suis vraiment reconnaissante d’avoir un travail en ces temps difficiles et qu’on m’ait réengagée ici après mon diplôme. On verra si je peux évoluer vers un autre poste. J’espère, mais on verra…" Dans les bureaux de cette entreprise en plein boom, un mur rend hommage aux célébrités artistiques et politiques du monde entier qui dorment dans un lit de la marque.

Ces lits coûtent de 5 000 euros à… 450 000 euros, comme pour un lit ultra-luxueux fabriqué pour un rappeur canadien. La renommée et le savoir-faire n’expliquent pas tout de ce succès qui est aujourd’hui directement lié à l’état d’urgence sanitaire : "Les gens ont eu besoin de paix, de repos, de trouver un lit qui soit comme un rocher dans l’océan en pleine tempête, un sanctuaire qui les mette à l’abri. Ils ont découvert à quel point le sommeil est important pour le système immunitaire, la santé et le bien-être en général", analyse Jan Ryde.

