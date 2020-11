VIDEO. Danemark : les multiples bienfaits des écoles maternelles dans la nature pour le développement des enfants

Il y a 700 écoles dans la nature au Danemark, soit près d’un quart de l’offre éducative du pays. Comme cette maternelle en extérieur posée en bord de mer sur la péninsule du Jutland, au cœur d’une réserve naturelle. Elle est tellement réputée que des parents ont déménagé pour que leurs enfants puissent y vivre une expérience unique. D’autant que des études attestent que ces petits élevés dehors sont trois moins malades que les autres.

"Je pense que c’est quelque chose qui va les accompagner toute leur vie d’adulte, dit une maman au magazine 'Nous, les Européens' (replay). Ici, la nature est partout et ils vont emmagasiner du réconfort et de la quiétude avant d’affronter ce monde trépidant et où tout va si vite…" Si ces petits enfants apprennent notamment à se découvrir eux-mêmes, ils apprennent aussi à lire, écrire et compter pour se préparer à l’entrée au primaire.

La nature pour se forger le caractère, être persévérant et faire avec les éléments

"Nous croyons que si nous donnons une bonne base aux enfants, ils se connaissent mieux, ont plus d’assurance, sont plus francs, joyeux et curieux. C’est ça la clé. S’ils sont curieux et sentent le monde, ils auront envie d’apprendre. Et plus tard, ils seront prêts pour accueillir et assimiler les apprentissages à l’école", affirme la pédagogue Paulina Menezes qui enseigne notamment sur la plage qui est à la fois une salle de classe et un terrain de jeux à ciel ouvert.

Chaque jour, les enfants découvrent, expérimentent et engrangent des souvenirs, avec la nature pour se forger le caractère, être persévérant et faire avec les éléments : "Il pleut tellement au Danemark que les enfants doivent affronter ça, aller de l’avant et s’adapter car ils ne peuvent pas arrêter la pluie ou déplacer la colline, explique l’enseignante. Tu dois la grimper et y arriver. Cela les rend plus forts. Et après, ils se disent : 'Whaou, on l’a fait !'"

