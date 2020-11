"Nous, les Européens". Des chasseurs chassés ?

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction la Drôme, un département où chasseurs et anti-chasseurs se regardent en chiens de faïence. La création d’une réserve sans chasse sous l’égide de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) a créé des tensions.

Cerfs et sangliers peuvent vivre sans crainte d’être chassés dans ce domaine de 500 hectares acheté grâce à des dons… Les chasseurs, qui se disent soucieux de bien-être animal et d’écologie, ne veulent pas voir leur activité traditionnelle remise en cause. Pour eux, la chasse est aussi un moyen de réguler la nature et éviter de voir proliférer des animaux sauvages. En août 2020, ils ont manifesté jusque devant les portes de la réserve sans chasse pour se faire entendre…

La Suisse anti-chasse

> LE GRAND REPORTAGE

La chasse est interdite depuis 1974 dans le canton suisse de Genève. Promeneurs, cyclistes, joggeurs… peuvent croiser blaireaux, loutres, biches, renards et autres animaux au cours de leurs activités quotidiennes. Nombreux sont ceux qui se sentent protégés dans les bois alentour, rassurés dans ces forêts sans chasseurs… Et fin septembre 2020, la question d’un abattage préventif des prédateurs a fait l’objet d’une votation…

Une enquête d'Anne Sylvain et Alexis Delcourt.

> LES INVITES

- Madeline Rubin, directrice de l’Association pour la protection des animaux sauvages, qui vient de créer une réserve anti-chasse au cœur du Vercors.



- Rémi Gandy, président de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme qui pense que cette réserve va participer à l’ensauvagement de la nature et que les chasseurs sont dans le viseur des lobbies anti-chasse.

