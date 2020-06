"Nous, les Européens". Handicap : chacun à sa place

Grand reportage, invité-e et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Ce nouveau numéro est consacré à l’insertion des handicapés dans le monde du travail : 9,6 millions d’handicapés en France, 80 millions dans l’Union européenne, soit presque un Européen sur six ! Des personnes qui connaissent plus que les autres le chômage et la précarité. Et pourtant, des solutions existent...

La référence Gureak au Pays basque espagnol

> LE GRAND REPORTAGE

A l’initiative de parents d’enfants handicapés, sans aucune aide publique au départ, l’entreprise Gureak, au Pays basque espagnol, emploie aujourd’hui 6 000 personnes, dont 5 000 en situation de handicap mental au sein des vingt-deux usines qu’elle a créées. Cette référence en Europe pour l’emploi des personnes handicapées vient d’ouvrir une filiale au Mexique.

Un reportage de Luc Lagun-Bouchet et Olivier Palomino.

> LES INSTANTANES DE FRANÇOIS BEAUDONNET

La situation de l’emploi des personnes handicapées en Europe.

> L'INVITE

- Sébastien Raynaud, dirigeant de Recyclea, une entreprise sociale qui emploie majoritairement des salariés handicapés en production, dans des conditions de travail adaptées, et secrétaire national de l’Union nationale des entreprises adaptées (UNEA).

