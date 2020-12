"Nous, les Européens". Cannabis : des citoyens en pétard

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h35 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction le Portugal, où le consommateur de cannabis est traité comme un malade avant d’être considéré comme un délinquant, et la Champagne-Ardennes, première région en Europe de production de chanvre.

La France a tout misé sur la lutte contre le trafic et la poursuite des consommateurs, avec des résultats qui posent question. Elle possède l’arsenal le plus répressif d’Europe… et le plus grand nombre de fumeurs de joints, chez les jeunes comme chez les adultes.

L'expérience portugaise

> LE GRAND REPORTAGE

Une autre approche que le tout-répressif est expérimentée au Portugal depuis vingt ans. Le consommateur de cannabis y est traité comme un malade avant d’être considéré comme un délinquant. Et cette approche plus compréhensive donne des résultats remarquables...

Un reportage de Luc Lagun-Bouchet et Olivier Palomino.

> LES INVITES



- Arnaud Robinet, maire LR de Reims.

- Benoît Savourat, responsable de la coopérative La Chanvrière.

- Mathieu Bersot, directeur du magasin Brin d’herbe à Reims.

