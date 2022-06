"Nous, les Européens". Finlande : l’adieu à la neutralité

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens", présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h10 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction la Finlande, réputée pour ses progrès sociaux, ses systèmes éducatif et de santé aux standards élevés, qui lui valent pour la cinquième année consécutive d’être désignée comme le pays le plus heureux au monde, selon le World Happiness Report...

Après des décennies de neutralité, ce pays nordique demande son adhésion à l’OTAN, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec qui elle partage une frontière de plus de 1 300 kilomètres… Depuis deux conflits armés avec Moscou, entre 1939 et 1944, la Finlande a fait du maintien de ses bonnes relations avec son voisin russe une priorité, mais la guerre menée sur le territoire ukrainien depuis le 24 février 2022 a changé la donne. C’est un pays de 5,5 millions d’habitants où la mobilisation des citoyens sur les questions de défense est totale. Il y a par exemple 870 000 réservistes, dont 280 000 sont mobilisables immédiatement…

Finlande : unis contre le harcèlement scolaire !

> LE GRAND REPORTAGE

La lutte contre le harcèlement scolaire est un autre front sur lequel les Finlandais sont mobilisés. Depuis 2009, le pays applique un programme nommé KiVa dans la majorité des écoles et les cas de harcèlement ont baissé de manière significative. Un programme unique en Europe...

Un reportage de Roberto Garçon et Paul Cabanis.

> LES INVITES

- Paula Aspholm, directrice du tourisme à Salla.

- Sofie Häggman, conscrite de l'armée finlandaise.

- Colonel Sami-Antti Katamaa, militaire finlandais.

- Lauri Illuka, dirigeant du circuit de karting Formula Center Helsinki.

- Elina Valtonen, députée du Parti de la coalition nationale.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

