"Nous, les Européens". Hydrogène, la révolution de l’énergie ?

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction l'Allemagne et la Suisse, où des camions et des trains alimentés à l’hydrogène circulent déjà.

Transports individuels ou collectifs, industrie, l’hydrogène apparaît aujourd’hui comme une source d’énergie d’avenir, notamment au regard des enjeux environnementaux... Est-ce si simple à mettre en œuvre ? Il faut en effet fabriquer cette énergie, et pour l’instant, cela se fait surtout à partir d’énergies fossiles. En octobre 2021, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé qu’il voulait faire de la France le leader de l’hydrogène, en présentant son plan France 2030.

Les initiatives suisse et allemande

> LE GRAND REPORTAGE

La Suisse, terrain de jeu idéal pour la transition énergétique… Quand l’ingénieur Rolf Huber a créé sa start-up H2 Energy, il était l’un des seuls à croire à l’hydrogène qui "à l’époque était sous-estimée : c’était perçu comme un truc de scientifiques, trop compliqué, trop cher, trop dangereux…" En Allemagne, l’aventure de l’hydrogène se déroule sur les rails. Elle prend notamment la forme d’un petit train bleu qui circule dans la campagne près de Stuttgart…

Un reportage de Hugues Huet et Steven Pichavant.

> LES INVITES



- Nabil Amhaouch, chauffeur d’un taxi fonctionnant à l’hydrogène.

- Philippe Rosier, PDG de la société Symbio dont "l’ambition est de devenir un leader mondial de la mobilité hydrogène".



- Matthieu Guesné, PDG de Lhyfe qui produit de l’hydrogène vert avec des éoliennes.

