"Nous, les Européens". Parité : la longue marche

Pendant la crise sanitaire inédite de la pandémie du coronavirus Covid-19, les femmes ont été en première ligne dans les métiers du soin et du commerce. A la maison, elles ont assumé une grande part des tâches et subi une lourde charge mentale. L'égalité entre les hommes et les femmes reste encore un objectif à atteindre...

Suède, un modèle d'équilibre

> LE GRAND REPORTAGE

Direction la Suède, ce pays d'Europe du Nord pionnier en matière d'égalité entre les sexes. Les femmes y partagent le pouvoir politique et même religieux. Et le royaume de Suède a parmi ses sujets la première femme archevêque au monde...

Un reportage de François Cardona et Paul Cabanis.

> LES INSTANTANES DE FRANÇOIS BEAUDONNET

Les chiffres de la parité en Europe.

> LES INVITEES

Elvire Duvelle-Charles, journaliste, réalisatrice et activiste féministe, coautrice de Clit révolution. Manuel d’activisme féministe (éd. Des Femmes - Antoinette Fouque).

Anne Soupa, essayiste, journaliste et penseuse catholique, aujourd'hui candidate à l'archevêché de Lyon.

