"Nous, les Européens". Slovénie, la vie en vert

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction la Slovénie, petit pays d'Europe centrale de deux millions d’habitants qui a fait de la vie au grand air, de la nature et du sport, un art de vivre. Surnommé la "Suisse des Balkans", en raison de ses montagnes emblématiques et d’un niveau de vie élevé pour la région, le pays a choisi de faire du développement durable un argument touristique...

Plus d’un tiers du territoire est classé en zone Natura 2000, c’est la plus forte proportion de toute l’Union européenne. Ljubljana est aussi l’une des capitales les plus vertes du continent, avec un centre-ville 100% piéton. Une ombre au tableau : la politique menée par le Premier ministre Janez Janša, en poste depuis 2020, à qui certains reprochent sa "trumpisation" du pouvoir et la guerre qu’il mène contre les médias.

Slovénie : petit pays, grands champions !

> LE GRAND REPORTAGE

Tadej Pogača en cyclisme, Tina Maze en ski alpin : ce sont les têtes d’affiche du monde sportif slovène, mais le pays compte bien d’autres champions Et il s’offre un nombre record de médailles. Alors, quel est le secret des succès sportifs de ce petit pays de grands champions ?

Un reportage de Jérôme Tournier et Edouard Mounier.

> LES INVITES



- Janez Koželj, maire-adjoint de Ljubljana.

- Magnifico, l’un des plus célèbres chanteurs slovènes.

- Barbara Štrukelj, journaliste de l’agence de presse STA.

