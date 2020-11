"Nous, les Européens". Cancer : les mains de l'espoir

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction l’Allemagne, où une technique de dépistage des cancers du sein a été mise au point en faisant appel à des femmes non voyantes qui ont développé avec leur handicap un extraordinaire sens du toucher.

Le cancer du sein touche 58 000 femmes chaque année en France et pas moins de 12 000 en meurent, soit la première cause de mortalité par cancer. Une prise en charge précoce permet d'améliorer significativement le diagnostic.

Neuf mois de formation à la palpation

> LE GRAND REPORTAGE

Grâce à leur sens du toucher, des femmes non voyantes aident, en Allemagne, les médecins à dépister les cancers du sein. Il leur faut neuf mois de formation pour devenir des expertes de la palpation. Elles peuvent détecter des tumeurs de petite dimension, jusqu'alors indétectables par les gynécologues…

Un reportage d'Isabelle Sabourault, Wassila Kamli et Prune Antoine.

> LES INVITES



- Delphine Hequet, chirurgienne et spécialiste du cancer du sein à l'Institut Curie, à Paris.

- Sandrine Planchon, responsable de l'association Ruban rose, qui œuvre depuis plusieurs années pour la détection précoce du cancer du sein.

