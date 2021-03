"Nous, les Européens". "Allo, parents, bobo..."

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction l’Allemagne, où la question du burn-out parental est traitée dans des structures dédiées prenant en charge cette souffrance qui reste, encore aujourd’hui, un phénomène tabou dans de nombreux pays européens.

Le burn-out parental touche entre 5% et 8% des parents. En France, il n’y a qu’une dizaine de relais parentaux qui permettent aux parents épuisés de laisser leurs enfants pour quelques heures ou quelques jours. Dont le relais parental Passerelle 92, premier établissement du genre en France, créé en 1985 à Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine.

Des cures pour parents épuisés...

> LE GRAND REPORTAGE

En Allemagne, il existe un système qui permet aux parents de faire une pause dans des établissements spécialisés. Ce sont de véritables cures d’une durée de trois semaines où les mères et les pères peuvent dormir, faire du sport, se relaxer et recevoir des conseils de toute nature auprès de thérapeutes…

Un reportage de Prune Antoine et Sébastien Millard.

> LES INVITEES



- Mylène Loseille, une mère ayant connu un burn-out parental en 2020.

- Sophie Desboves, directrice du relais parental Passerelle 92.

- Isabelle Roskam, professeure de psychologie à l’université de Louvain, spécialiste mondiale de la question.

Parmi nos sources

- Association Passerelle 92 :

http://passerelle92.eu.pagesperso-orange.fr/passerelle92/index.html

- La Passerelle - Croix Rouge française :

https://annuaire.118712.fr/Hauts-de-seine-92/La-garenne-colombes-92250/La-passerelle-croix-rouge-francaise-(accueil-de-jour)-0156834362_2S0070E00002G00500I90791S

- Ouvrage Le Burn-out parental, l'éviter et s'en sortir (éd. Odile Jacob), d'Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak :

https://livre.fnac.com/a10170950/Moira-Mikolajczak-Le-Burn-out-parental-NE

- Site Burn-out parental, par les psychologues Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak, professeures à l'université de Louvain (Belgique) :

https://www.burnoutparental.com/qui-sommes-nous

Liste non exhaustive.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

