"Nous, les Européens". L'été sera chaud

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3. Direction la villa Ephrussi de Rothschild, un des plus beaux palais de style Renaissance de la Côte d’Azur, construit entre 1905 et 1912 à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour ce dernier numéro de la saison 1 consacré aux vacances, bien particulières cette année en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19.

C'est sans doute l’occasion pour beaucoup de Français de redécouvrir le patrimoine de l’Hexagone. Et c’est aussi une nécessité économique, car le secteur du tourisme pèse 7% du PIB du pays et représente deux millions d’emplois directs et indirects. Même espoir en Europe pour les pays autour de la Méditerranée qui dépendent fortement de la manne touristique.

L'Italie attend ses touristes

> LE GRAND REPORTAGE

Fortement touchée par la pandémie et le blocage du pays, l’Italie espère voir cet été le bout du tunnel ainsi que le retour des touristes. En route pour Capri, Naples, Pompéi, la côte amalfitaine...

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Giona Messina.

> L'INVITE

- Bruno Henri-Rousseau, directeur de la villa Ephrussi de Rothschild.

