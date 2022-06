"Nous, les Européens". Les nouvelles routes des vacances

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction l’Autriche, un pays précurseur du cyclotourisme, un mode de transport qui permet aux touristes de sillonner les routes au gré de leurs envies, loin des sites touristiques surfréquentés et en harmonie avec la nature. Et rencontres en Grèce, l’une des destinations préférées des Français, avec des acteurs du tourisme...

Les cyclotouristes peuvent désormais profiter du continent européen grâce au réseau EuroVelo, présent dans 42 pays avec 91 500 kilomètres de routes. Il fournit des infrastructures cyclables sûres, directes, cohérentes et connectées, ainsi que des réseaux de pistes profitant aussi bien aux cyclotouristes qu'aux cyclistes réguliers et quotidiens. Et rencontres en Grèce, l’une des destinations préférées des Français, avec des acteurs du tourisme.

L e bonheur est dans le cycle

> LE GRAND REPORTAGE

Le Donauschlinge, un méandre du Danube, est le symbole d’un tourisme vert, au plus proche des nouvelles aspirations des vacanciers. D’avril à octobre, il est un point de passage presque obligatoire pour les touristes du monde entier. Et le Danube est devenu, en quarante ans, la première destination en Europe pour les cyclotouristes…

Reportage d'Alexandre Paré et de Paul Montels.

> LES INVITES



- Angelos Roussos, maire et président du port de Santorin.

- Ioanna Vamvakouri, fondatrice de la cave Mikra Thira.



- Grigoris Koutropoulos, fondateur du Projet Boulouki.



> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

