"Nous, les Européens". Sortez les enfants

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction le Danemark où est née l’école hors les murs, une forme d’éducation qui se développe aujourd’hui dans toute l’Europe du Nord...

Le principe est d’élever au maximum l’enfant au plus près de la nature. Avant l’âge de 6 ans, les petits Danois sortent régulièrement au contact des éléments… et qu’importe le climat ! C’est bon pour leur développement physique, intellectuel et comportemental.

X

> LE GRAND REPORTAGE



Un reportage de Luc Lagun-Bouchet et Olivier Palomino.

> LES INVITES

- Christelle Hugron, institutrice.

- Moïna Fauchier-Delavigne, journaliste, auteure, avec Matthieu Chéreau, du livre L’Enfant dans la nature. Pour une révolution verte de l'éducation (éd. Fayard).

- Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

