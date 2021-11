"Nous, les Européens". Autisme : fais-moi une place !

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction l'Irlande, le pays "autism-friendly" où, de l’école à l’université, du supermarché à l’entreprise, tout est mis en œuvre pour accepter et mieux insérer les autistes.

En France, 700 000 personnes sont atteintes d’un trouble du spectre autistique. Chaque année, on estime qu’un enfant sur cent naît avec ce trouble du développement qui affecte notamment la communication et les interactions. Les familles et les associations dénoncent régulièrement le manque de moyens et de solutions pour leurs enfants, jeunes ou moins jeunes.

L'exemple irlandais

> LE GRAND REPORTAGE

"Nous savions qu’ici [à Clonakilty, dans le sud de l'Irlande], il pourrait être accepté. Qu’il serait en sécurité et protégé. Les gens ici, sont là pour l’aider. Cela n’arrive pas partout mais c’est le cas ici. C’est pour cette raison que nous sommes venus vivre ici..." : les parents d'un jeune Irlandais diagnostiqué autiste à l'âge de quatre ans ont décidé de rentrer en Irlande pour que l'un de leurs trois enfants grandisse dans ce pays "autism-friendly".

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Giona Messina.

> LES INVITES

- Anne-Sophie Peyle, présidente d'Autistes sans frontières des Hauts-de-Seine.

- Hélène Médigue, créatrice des Maisons de Vincent, structure d'accueil d'autistes adultes.

- François Beaudonnet fait le point sur le suivi de l’autisme dans les pays de l’Union européenne.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

