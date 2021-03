"Nous, les Européens". Un toit pour tous

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction la Sicile, où une association vient en aide aux sans-abri en les relogeant parfois dans des habitations saisies à des mafieux... Aujourd’hui en France, 300 000 personnes sont privées d’un domicile fixe et leur nombre a doublé ces dix dernières années. La Finlande est le seul pays à avoir atteint l’objectif "zéro SDF".

A Nantes, la municipalité et les associations travaillent main dans la main pour accueillir les sans-abri, mais aussi les aider à retrouver un logement et un travail. Prochainement, un nouvel ensemble immobilier situé au cœur de la cité regroupera des haltes de nuit et des structures d’accueil de jour. Il s’agit avant tout d’intégrer ces personnes dans le quartier et de changer le regard porté sur eux.

La solidarité à la sicilienne

> LE GRAND REPORTAGE

En Sicile, région très pauvre d’Italie, l’organisation catholique Caritas vient en aide aux plus démunis qui se retrouvent à la rue et essaie de leur trouver un logement. Elle leur propose même parfois d'emménager dans des immeubles saisis aux réseaux mafieux. Parallèlement, l’association a créé un atelier de fabrication de chocolat où des femmes effectuent quelques heures de travail afin de redevenir autonomes.

> Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Giona Messina.

> LES INVITES



- Abbassia Hakem : vice-présidente du Centre communal d’action sociale de la ville de Nantes.

- Jean-Philippe Olivier : ancien SDF, il a aujourd’hui un logement et un travail.

- Denis Aftalion : bénévole et président de l’association Les Eaux vives.

