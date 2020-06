"Nous, les Européens". Pays-Bas : le pays laboratoire

Grand reportage, invité-e et actualité européenne sont au sommaire du nouveau magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Pour ce nouveau numéro, direction les Pays-Bas, membre fondateur de l’Union européenne et grande puissance commerciale, dont Rotterdam, premier port d’Europe, est le symbole. Un pays pionnier, libéral et libertaire, où sont testées sans complexe des innovations dans tous les domaines, avec souvent des années, voire des décennies d’avance sur la France. Fumer du cannabis dans un coffee-shop, par exemple, est autorisé aux Pays-Bas depuis 1976, quand l'Hexagone en est encore au stade de la prohibition. La recherche y est encouragée dans tous les domaines. Avec cette approche pragmatique, ce n’est sans doute pas un hasard si les Pays-Bas sont une terre d’inventeurs.

Les élèves les plus épanouis du monde

> LE REPORTAGE > A l'école du bonheur

Les Pays-Bas se revendiquent comme le pays de la liberté et de la tolérance. Une décontraction qui s’apprend à l’école. L’éducation sexuelle est enseignée dès la maternelle. Et les petits Néerlandais ont le droit de poser toutes les questions, et de se tromper, sans avoir peur d’être ridicules. Ce n’est sans doute pas un hasard s’ils ont été considérés par l’Unicef comme les élèves les plus épanouis du monde.

Un reportage de Luc Lagun-Bouchet et Olivier Palomino.

> LES INVITES

- Udo van Slooten, responsable des solutions LED Horticulture chez Signify ;

- Emma Wortelboer, présentatrice de la websérie éducative "Emma’s Peepshow" ;

- Marjolijn Haasnoot, docteur, chercheuse à l'institut Deltares ;

- Minke van Wingerden, P-dg de Floating Farm ;

- Vera Bergkamp, députée du parti Democraten 66 (D66).

> LES INSTANTANES DE FRANÇOIS BEAUDONNET

Un tour d’Europe des initiatives originales et des actualités insolites.

