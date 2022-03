"Nous, les Européens". Moldavie : sous la menace russe

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction la Moldavie. Ce pays parmi les plus pauvres d’Europe, peuplé de roumanophones et de russophones, a décrété l’état d’urgence après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Une ancienne république soviétique indépendante depuis 1991, ne faisant pas partie de l’Union européenne ni de l’Otan, qui craint de subir à son tour une attaque.

Depuis un conflit armé en 1992, une minorité séparatiste pro-russe contrôle une partie de son territoire, à l’est, la Transnistrie, frontalière de l’Ukraine. Les Moldaves redoutent que la guerre menée par les Russes ne s’étende... Le pays, qui doit aussi faire face à l’arrivée de dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens, se tourne résolument vers l’Occident, et vient de demander son adhésion à l’Union européenne.

La solidarité et la peur

> LE GRAND REPORTAGE

Les Moldaves subissent de plein fouet les conséquences de l’invasion de l’armée russe en Ukraine lancée le 24 février 2022. Ils s’engagent aujourd’hui auprès des réfugiés ukrainiens mais redoutent de subir le même sort que leurs voisins…

Un reportage d'Alexandre Paré et Mathieu Niewenglowski.

> LES INVITES



- Nicu Popescu, ministre moldave des Affaires étrangères et de l'Intégration européenne.

- Constanța Dohotaru, membre de l'association Moldova For Peace.

- Olga Cebotari, membre du comité exécutif du Parti des socialistes de la République moldave (PSRM).

