"Nous, les Européens". Allemagne : les pionniers du bien-être animal

Grand reportage, invité-e et actualité européenne sont au sommaire du nouveau magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Pour ce nouveau numéro, direction l'Allemagne, où l’accord de coalition, signé en mars 2018 par la CDU-CSU et le SPD, prévoit de faire du pays l’un des leaders en matière de bien-être animal : investissements pour améliorer les structures des élevages, renoncement aux interventions non curatives, interdiction de l’élimination des poussins mâles, développement d’alternatives à la castration des porcelets, réduction de l’utilisation des antibiotiques, engagement au niveau européen pour une réduction des temps de transport des animaux, etc. La mise en place d’un label officiel est également au programme dans un pays où le niveau de consommation de viande (60 kilos par personne et par an en 2017) est le plus bas jamais atteint depuis vingt ans ! La question du bien-être animal intéresse ainsi de plus en plus les consommateurs… et les électeurs. De leur côté, les associations écologistes estiment que ces mesures sont très insuffisantes…

Trois initiatives uniques au monde

> LE REPORTAGE

A découvrir, trois initiatives uniques au monde en faveur du bien-être animal > Le cirque Roncalli a décidé de ne plus présenter de numéro avec des animaux vivants. Il les a remplacés par des hologrammes géants spectaculaires. > Dans la région du Bade-Wurtemberg, Thomas Mayer a inventé un abattoir mobile pour permettre l’abattage des animaux à la ferme, afin d’éviter des transports stressants et parfois douloureux pour le bétail. > Une entreprise allemande a mis au point un procédé unique au monde pour déterminer le sexe des embryons des œufs. Il va épargner des millions de vies animales car aujourd'hui, dans les élevages de poules pondeuses, les mâles, considérés comme non rentables, sont gazés ou broyés vivants à la naissance…

Un reportage de Sandrine Feydel, Michel Anglade et Catherine Dubois.

> L'INVITE

Michel Pastoureau, historien médiéviste, spécialiste de la symbolique des couleurs et de l'héraldique. Auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire culturelle des animaux.

> LES INSTANTANES DE L'EUROPE

Un tour d’Europe des initiatives originales et des actualités insolites présenté par François Beaudonnet.

