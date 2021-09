"Nous, les Européens". Le train de nuit sur la bonne voie

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, la renaissance des trains de nuit que l’on pensait voués à la disparition mais qui, face aux enjeux climatiques, redeviennent d’actualité.

L’Europe veut encourager ce moyen de transport sûr et peu polluant. Le retour du train de nuit entre les grandes villes d’Europe est aujourd’hui une réalité, avec déjà une vingtaine de lignes…

Stockholm-Berlin en couchette...

> LE GRAND REPORTAGE

Depuis juin 2021, le Snälltåget part tous les après-midi de la capitale suédoise Stockholm, à 16h22, direction Malmö, à l’extrême sud du pays, puis Copenhague au Danemark et enfin Hambourg et Berlin, soit près de dix-sept heures de voyage. C’est le premier train à relier Stockholm, Copenhague et Berlin depuis les années 1990. Embarquement immédiat à bord de ce train de nuit…

Un reportage d Alexandre Paré et Loup Krikorian.

> LES INVITES



- Adina Vălean, commissaire européenne chargée des Transports.

- Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports.

- Thierry Mallet, PDG du groupe Transdev.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

Parmi nos sources

- L'offre des trains de nuit en Europe.

- Le rapport de la Commission européenne 2017 sur l'avenir des trains de nuit.

- Le collectif d'usagers et d'associations environnementales Oui au train de nuit.

- Les Trains de nuit, ouvrage de Georges Ribeill (éd. La Vie du rail, 2021).

Liste non exhaustive.

