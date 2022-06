"Nous, les Européens". Circuits courts : et maintenant, les fleurs !

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction le Royaume-Uni, paradis des amateurs de jardins, où une nouvelle tendance est née : les fleurs de saison, produites localement, séduisent de plus en plus de clients.

Un peu partout en Europe, les circuits courts ont beaucoup fait parler d’eux pendant la pandémie parce que les produits de saison favorisent l’économie locale et réduisent notamment l’impact du transport. De jeunes entreprises se lancent aujourd’hui sur des marchés qui peuvent sembler étonnants, comme les gambas produites localement ! Et la tendance ne concerne pas seulement les achats des particuliers : des sociétés s’organisent pour produire leur propre matière première, notamment dans le secteur des cosmétiques.

Royaume-Uni : le boom des fleurs locales

Il y a trois choses dans la vie que les Britanniques vénèrent : le thé, la reine d’Angleterre et… le jardinage. Il n’y a qu’à voir le petit village de Putley dans la campagne anglaise. Ce jour-là, c’est "jardins ouverts". Et aujourd'hui, le mouvement des fleurs locales semble bien parti pour éclore. Le chiffre d’affaires des producteurs britanniques s’est même envolé de 50% en seulement trois ans.

Un reportage de Julien Bigard et Guillaume Beaufils.

- Charlotte Schoelinck, cofondatrice LISAqua (Low-Impact & Sustainable Aquaculture).

- Alexandre Panel, agronome botaniste (laboratoires Pierre Fabre).



- Yuna Chiffoleau, directrice de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), spécialiste des circuits courts.



