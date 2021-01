"Nous, les Européens". Roumanie : le vent du changement

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction la Roumanie, un pays de vingt millions d’habitants dont un quart parlent le français. Entré dans l’Union européenne en 2007, sa capitale Bucarest était surnommé "le petit Paris".

Renault a acheté il y a vingt ans la marque Dacia et plusieurs grands groupes français comme Orange, Carrefour, Engie, Suez…, y sont implantés. La Roumanie s’est modernisée ces dernières années et un vent de changement souffle sur le pays, avec des acteurs de la société civile qui s’engagent de plus en plus pour le transformer.

Deux femmes pour les hôpitaux

> LE GRAND REPORTAGE

Carmen Uscatu et Oana Gheorghiu sont devenues des figures incontournables de la mobilisation citoyenne en Roumanie. Afin de pallier les manques sanitaires dans le pays, elles collectent des fonds pour monter des projets et aider les hôpitaux, quand elles n’en font pas construire. Les deux femmes ont déjà recueilli 30 millions d’euros grâce au soutien de 300 000 particuliers et de 4 000 entreprises. Leur combat est soutenu par tout un peuple.

Un reportage d'Eric de Lavarène et Nadia Blétry.

> LES INVITES



- Clotilde Armand, maire franco-roumaine du premier arrondissement de Bucarest.

- Mihai Bordeanu, vice-président du constructeur automobile Dacia, premier employeur en Roumanie.

- Grégoire Vigroux, un Français qui a choisi avec succès la Roumanie après ses études de commerce, alors que ses camarades de promotion ne juraient que par les USA ou le Royaume-Uni.

- Nicușor Dan, maire de Bucarest qui a l’ambition de faire de la capitale roumaine un pont entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est.

