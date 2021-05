"Nous, les Européens". Migrants, la seconde chance

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce numéro de la saison 2, direction Calais (Pas-de-Calais) où 1 500 migrants vivent dans des campements de fortune dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre, au péril de leur vie parfois, car la traversée de la Manche est dangereuse.

A la rencontre de plusieurs jeunes, aidés par l’association La vie active dans leur parcours d’intégration. Parmi les obstacles : la maîtrise de la langue, les démarches administratives. A découvrir, le parcours réussi de quatre d’entre eux qui ont été embauchés dans une boulangerie de Béthune.

Actions de solidarité dans les Pouilles

> LE GRAND REPORTAGE

L’Italie est l’un des pays européens, avec la Grèce, qui a accueilli le plus de migrants depuis 2015, car beaucoup de bateaux y accostent. "Nous, les Européens" s'est rendu dans les Pouilles, auprès d’habitants qui, à travers un tissu associatif très fort, ont mis en place des actions de solidarité pour permettre à ces hommes, ces femmes et ces enfants de s’intégrer.

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Giona Messina.

> L'INVITE

- Damien Carême, député européen EELV, ancien maire de Grande-Synthe, qui avait créé une structure d’accueil pour mettre à l’abri ceux qui fuient la guerre et la misère. Alors qu’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, appelle à revoir les accords de Dublin sur la répartition des migrants, la France et les autres pays européens prennent-ils toute leur part dans l’accueil des réfugiés ?

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

