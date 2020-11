"Nous, les Européens". Grèce, label hellène

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction la Grèce, qui a été confrontée à plusieurs défis ces dernières années : la crise financière de 2008 a entraîné des coupes drastiques dans les dépenses publiques, les salaires, les retraites, l’emploi… ; la crise du coronavirus, et aussi l’enjeu de l’accueil des migrants que le pays partage avec l’Italie.

Alors que la Grèce s’apprête fêter le bicentenaire de son indépendance en 2021, le taux de chômage demeure supérieur à 20%. Le pays est en train de changer. Il veut investir dans les nouvelles énergies, notamment l’éolien ou le maritime, défend ses AOP tout en cherchant la montée en gamme de ses produits traditionnels…

Le pari de la qualité des produits grecs

> LE GRAND REPORTAGE

La Grèce remet à l'honneur et au goût du jour des produits phares qui ont fait sa réputation (féta, miel, huile d'olive...) ou oubliés comme le succulent porc noir de l'Antiquité. Cette espèce est notamment élevée au monastère de saint Dionysios qui est le plus proche du sommet du mont Olympe. Une véritable poule aux œufs d’or commercialisée pour financer les rénovations de l’abbaye. Et des jeunes de la région ont résisté à la crise en retournant à la terre et en cultivant des produits de grande qualité...

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa, Salah Agrabi et Marianna Gioka.

> LES INVITES

- Kostis Hadjidákis, ministre de l’Energie et de l’Environnement.



- Un entrepreneur qui a lancé de nouveaux produits à base de miel.

