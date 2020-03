"Nous, les Européens". Angleterre : une mode éthique mais pas toc

Grand reportage, invité-e et actualité européenne sont au sommaire du nouveau magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Pour ce nouveau numéro, direction l'Angleterre, où la mode éthique, inspirée du modèle du commerce équitable, se développe en alliant des préoccupations sociales et environnementales. Elle a pour objectif de créer une mode alternative à la "Fast Fashion" ("acheter-porter-jeter"), notamment avec le recyclage, plus respectueuse de l'homme et de l’environnement.

L’industrie de la mode est une des plus polluantes

> LE REPORTAGE

L'Angleterre est en pointe dans le secteur de la mode éco-responsable. Des créateurs y fabriquent des vêtements ou des accessoires de mode à base de bouteilles recyclées, de toiles de parachute, de lances à incendie, de fibres de feuilles d’ananas… Leur imagination ne semble avoir aucune limite quand il s’agit de préserver l’environnement et de revisiter l’industrie de la mode, qui est aujourd’hui l’une des plus polluantes (il faut par exemple l'équivalent en eau de 70 douches pour fabriquer un jean !).

Un reportage de Marc Dana et Georges Pinol.

> L'INVITEE

Majdouline Sbai, sociologue, auteure du livre Une mode éthique est-elle possible ? (éd. Rue de l'échiquier).

> LES INSTANTANES DE FRANÇOIS BEAUDONNET

Un tour d’Europe des initiatives originales et des actualités insolites.

