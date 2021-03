"Nous, les Européens". Pologne : se battre pour ses droits

Ce direct est terminé et sera disponible en rattrapage dans quelques minutes.

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction la Pologne, au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes qui a été l’occasion de rappeler qu’il existe partout en Europe des inégalités entre les sexes.

L’IVG, encore un sujet de débat en 2021, est régulièrement remis en cause et la question des droits des LGBT a été une nouvelle fois au cœur des discussions au Parlement européen. L’ambition est de faire reconnaître que l’Union européenne garantit les droits des minorités, car dans plusieurs pays, ils sont souvent contestés. La Pologne est particulièrement montrée du doigt...

Un pays coupé en deux

> LE GRAND REPORTAGE

A la rencontre de militant-e-s polonais-es qui doivent faire face au pouvoir. Dans ce pays où l’Eglise catholique conserve un poids important, la législation sur l’IVG a été considérablement durcie. Des régions se sont déclarées zones libres de toute idéologie LGBT. Un pays coupé en deux : une partie ouverte sur le monde et l’autre plus traditionnelle.

Un reportage de Luc Lagun-Bouchet et Olivier Palomino.

> LES INVITES

- Véronique Sehier, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité au Conseil économique, social et environnemental (CESE).

- Nicolas Scheffer, journaliste au magazine Têtu.

- Bernard Guetta, ancien correspondant du quotidien Le Monde en Pologne, député européen LREM.

