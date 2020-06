"Nous, les Européens". Le vélo : ça roule

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Ce nouveau numéro est consacré à l'essor du vélo un peu partout sur le continent européen, notamment après ces quelques mois de confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Et aussi grâce à l'envie d'une vie moins soumise à la pollution automobile...

Le Danemark, pays de la petite reine

> LE GRAND REPORTAGE

Copenhague détient depuis 2015 le titre de "ville la plus conviviale du monde pour les cyclistes". Au Danemark, 90% des habitants possèdent un vélo. Un sur deux l’utilise pour aller au travail ou à l’école. Sa capitale, qui compte plus de vélos que d’habitants, a fait le pari de diviser par deux les voies destinées aux voitures afin de récupérer l’espace pour les vélos et les piétons. Et toute l’infrastructure urbaine a été repensée et adaptée pour rendre la ville plus sûre pour les cyclistes.

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Loïc Le Moigne.

> LES INSTANTANES DE FRANÇOIS BEAUDONNET

L’usage du vélo en Europe.

> LES INVITES

- Paul Roudaut, responsable des opérations chez Olvo, une "coopérative de cyclo-logistique" regroupant des livreurs à vélo.

- Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables, un "réseau de collectivités territoriales engagées pour le développement de l’usage du vélo au quotidien et de la mobilité durable".

