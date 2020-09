"Nous, les Européens". Les champions de l'égalité

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3. Pour ce premier numéro de la saison 2, direction l’Islande, championne du monde de l’égalité homme/femme, selon le Forum économique mondial. Un classement fondé sur quatre domaines d’activité : la politique, l’économie, l’éducation et la santé.

Cette île d'Europe du Nord qui compte 363 000 habitants est sur la première marche du podium depuis onze ans devant d’autres pays scandinaves. L’Allemagne occupe le dixième rang et la France le quinzième

Une référence en matière de parité

> LE GRAND REPORTAGE

L’Islande, "terre de glace" en islandais, est le premier pays au monde à avoir élu au suffrage universel une femme chef de l’Etat, à nommer chef de gouvernement une homosexuelle assumée, et à instaurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes en janvier 2018. Quelles sont les recettes de cette république parlementaire pour être devenue une référence en matière de parité ? Tout est-il définitivement acquis ?

Un reportage d'Hélène Hug et Guillaume Beaufils.

> LES INVITES

- Evelyne Heyer, anthropologue généticienne, professeure au Muséum national d'histoire naturelle, auteure du livre L’Odyssée des gènes (éd. Flammarion).

- Martin Friess, responsable des collections du Musée de l’Homme.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

