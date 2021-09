"Nous, les Européens". Bon appétit !

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction l'Italie à la découverte de bonnes pratiques alimentaires.

En réaction aux fast-foods, c'est ce pays européen qui a lancé le mouvement international Slow Food, qui promeut le retour aux saveurs authentiques, l’apprentissage de la gastronomie, des terroirs et l’éducation des papilles...

Naples, la passion de l'expresso

> LE GRAND REPORTAGE

Au pied du Vésuve flotte une odeur de liberté et une senteur inoubliables. Celle de la ville au petit matin quand la rue commence à s’agiter. L’arôme intense du café envahit la place du quartier de la Sanità. A Naples, le café est un art et un rituel pour tous, à toute heure. Cet expresso italien, candidat au patrimoine mondial de l’Unesco…

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Giona Messina.

> LES INVITES

- Paolo Caramaschi, directeur de la laiterie San Bernardino.

- Gian Marco Rossi, directeur commercial Leporati Prosciutti.

- Massimo Bottura, chef triplement étoilé au guide Michelin dont la table a été deux fois élue Meilleur restaurant du monde.

