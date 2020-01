"Nous, les Européens". Les recettes du "miracle" portugais

Grand reportage, invité-e et actualité européenne sont au sommaire du nouveau magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Cette semaine, direction le Portugal, qui est sorti de l’ornière après avoir subi une cure drastique d’austérité. En quatre ans, le chômage a été divisé par trois (de 18,5% à 6,5%), le pays est proche du plein emploi et le salaire minimum en constante augmentation (de 600 à 740 euros en 2020). Les touristes comme les entreprises se pressent vers cette destination devenue une des plus courues d’Europe, qui a su se moderniser tout en gardant ses spécificités et un savoir-faire ancestral.

Le choix de l'excellence

> LE GRAND REPORTAGE

C'est en visant le très haut de gamme et l'excellence que deux entreprises portugaises familiales, l'une de chaussures et l'autre de porcelaine, ont réussi leur transition et atteint le plein essor. Exigence de qualité, innovation en matière de design, association du savoir-faire traditionnel et des avancées techniques... c'est le secret de la réussite de ces fleurons de l'économie portugaise.

Un reportage de Luc Lagun-Bouchet et Olivier Palomino.

> LES INVITES

Antonio Rios de Amorim, grand patron portugais et José Avillez, une des stars de la cuisine portugaise.

> LES INSTANTANES DE L'EUROPE

Un tour d’Europe des initiatives originales et des actualités insolites présenté par François Beaudonnet.

