"Nous, les Européens". Ethique sur étiquettes

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3. Ce nouveau numéro de la saison 2 s’intéresse à la mode éthique, ou "durable", inspirée du modèle du commerce équitable qui place des préoccupations sociales et environnementales au cœur de son activité.

Les créateurs veulent être exemplaires en recyclant des matériaux, en s’approvisionnant auprès de producteurs de coton qui payent normalement leurs employés, en indiquant sur les étiquettes les conditions dans lesquelles tel ou tel vêtement a été fabriqué. Une démarche apparue au Royaume-Uni, maintenant adoptée par des marques françaises.

L'industrie de la mode est l'une des plus polluantes

> LE GRAND REPORTAGE

L’Angleterre est un pays en pointe dans la mode éthique. Des créateurs y fabriquent des vêtements ou des accessoires "fashion" à base de bouteilles recyclées, de toiles de parachute, de lances à incendie, de feuilles d’ananas… Leur imagination ne semble avoir aucune limite quand il s’agit de préserver l’environnement et de revisiter l’industrie de ce secteur, qui est aujourd’hui l’un des plus polluants. Il faut savoir que la fabrication d’un jean consomme en eau l’équivalent de soixante-dix douches !

Un reportage de Marc Dana et Georges Pinol.

> LES INVITES

- Esclarmonde Monteil, directrice générale et scientifique du Musée des tissus, à Lyon, conservateur en chef du patrimoine. A voir, l’exposition Art, Mode et Subversion, en hommage à la créatrice anglaise Vivienne Westwood, icône incontestée de la mode depuis près de cinquante ans, "une pionnière de la mode éthique".



- Thomas Huriez, fondateur de la marque de jeans 1083, auteur de Re-Made in France (éd. Dunod) : après avoir créé 150 emplois en sept ans, l’entreprise de Romans-sur-Isère a réussi le pari fou de lancer la fabrication de jeans made in France dans une démarche éco-responsable.



- Christophe Chevalier, P-DG du groupe Archer, à l’initiative du lancement de La Cité de la chaussure à Romans-sur-Isère. Ce magasin unique en France est un espace multi-marque autour de cinq ateliers de production. Pas d’intermédiaire, circuit ultra-court, produits de qualité, prix abordables… et déjà 30 emplois créés !

