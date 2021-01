"Nous, les Européens". Suisse : l’habitat participatif

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction la Suisse pour découvrir un bâtiment s’étendant sur un kilomètre et qui figure dans le Livre Guinness des records comme l’immeuble le plus long du monde : un modèle de mixité sociale où, chaque jour, se cultive le "vivre ensemble".

Le "bien vivre ensemble" est aujourd’hui un objectif majeur pour de nombreux occupants de grands projets immobiliers. Cela passe par une gestion harmonieuse des relations entre voisins ou le montage de projets immobiliers avec une démarche collective, de la construction à la gestion au quotidien, sous forme d’habitat participatif.

Il est chouette mon HLM

> LE GRAND REPORTAGE

La cité du Lignon, dans la banlieue de Genève, sort de terre à la fin des années 1960. Ce bâtiment, révolutionnaire pour l’époque, compte 2 800 appartements, 75 entrées, 10 000 chambres et 7 000 personnes de 120 nationalités qui y habitent aujourd’hui. Cette petite ville est dotée de tous les équipements indispensables au bien-être de ses habitants : centre commercial, service social, salle de sport, centre médical. Le Lignon est un modèle de mixité sociale.

Un reportage Frédérique Maillard-Laudisa et Loïc Lemoigne.

> LES INVITES



- Audrey Gicquel vit en habitat participatif depuis dix ans et a rejoint en 2018 l’association Habitat & Partage, au sein de laquelle elle œuvre pour l’émergence de l’habitat participatif en région lyonnaise. Elle est l’auteure du livre Les clés de l’habitat participatif. Mes expériences du vivre-ensemble (éd. Yves Michel).

- Rabia Enckell, architecte paysagiste de formation, a créé en 2012 Courtoisie urbaine, une société qui veut réenchanter les modes d’accès au logement en impliquant les groupes d’usagers dans la programmation et la conception de leurs espaces de vie.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

