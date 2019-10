"Vous avez la parole". Invité : Christophe Castaner

Après l'attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris le 3 octobre 2019, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, est l'invité du deuxième numéro de "Vous avez la parole". Il répond longuement aux questions de Léa Salamé et Thomas Sotto.

Un an après son arrivée place Beauvau, et après avoir dû gérer la crise des "gilets jaunes", il est présent sur tous les dossiers qui font l’actualité : terrorisme, immigration, sécurité. Comment lutter efficacement contre la menace islamiste ? Quelles réponses face au malaise des policiers ? Faut-il repenser le modèle d’intégration ?

Au début de l'émission, l’interview de l'invité s’articule autour du "Film de l’actu" qui revient sur les faits marquants de ces dernières semaines. Avec, également, un reportage en coulisse.

Dans un deuxième temps, place au débat. Face à Christophe Castaner, Clémentine Autain, députée La France insoumise de Seine-Saint-Denis ; Zineb El Rhazoui, essayiste, ancienne journaliste de Charlie Hebdo ; Tareq Oubrou, imam de la grande mosquée de Bordeaux ; Iannis Roder, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Saint-Denis ; David Lisnard, maire Les Républicains de Cannes.

Le débat est structuré autour d’un thème d’actualité. Un sondage permet de prendre le pouls de l’opinion. A la fin du débat, le traditionnel sondage juge de la prestation de l’invité. Et toujours, tout au long de l’émission, les tweets en direct et une équipe dédiée, en coulisse, pour la vérification des infox. Le tout avec la participation de Jean-François Doridot, directeur général Ipsos Public Affairs France.

"Vous avez la parole", coprésenté par Léa Salamé et Thomas Sotto, est suivi d'une deuxième partie intitulée "Vous avez la parole, la suite". Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions, Paolo Levi, correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA, Abnousse Shalmani, écrivaine, journaliste, Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste et écrivain, Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice, et Laurent Joffrin, directeur de la publication de Libération, reviennent sur la prestation de l’invité et commentent l’actualité du moment.

