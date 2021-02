DIRECT. Regardez "Vous avez la parole" avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à partir de 21h05

A l'occasion du débat sur le projet de loi "confortant le respect des principes de la République", "Vous avez la parole" reçoit Gérald Darmanin, jeudi 11 février en direct à 21h05.

Laïcité, sécurité, immigration, le ministre de l'Intérieur débat ensuite avec Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national.

En deuxième partie de soirée, dans "Vous avez la parole, la suite", des éditorialistes de la presse nationale et régionale et de nombreux invités reviennent sur les principaux thèmes de l'émission et la prestation de Gérald Darmanin.

LES INVITÉS : Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe La République en marche à l’Assemblée nationale, députée des Yvelines ; Emmanuelle Ménard, députée non inscrite de l'Hérault ; Alexis Corbière, député La France insoumise de la Seine-Saint-Denis ; Boris Vallaud, porte-parole du Parti socialiste, député des Landes ; Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d’Europe Ecologie-Les Verts ; Julien Aubert, député LR du Vaucluse.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions, et Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos France, sont également sur le plateau.

