Fuir la misère, la dictature ou encore l'homophobie… les raisons qui poussent les Comoriens à l'exil, principalement vers l'archipel voisin de Mayotte, ne manquent pas. Les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus aux Comores, alors l'équipe du magazine "Sur la ligne" a dû faire appel à un confrère local pour filmer l'une de ces séquences.

Manifestations interdites, opposition bâillonnée, soupçons de fraude électorale, corruption endémique… "les Comores, aujourd'hui, c'est une dictature", affirme Saïd Abdou Madi. Secrétaire général adjoint du principal parti d'opposition, le Juwa, il a vu partir en prison trop de membres de sa formation. Il s'est exilé à Mayotte, comme beaucoup d'adversaires du régime autocratique d'Azali Assoumani.

L'actuel président des Comores est arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en 1999. Depuis, les libertés ont régressé, et l'archipel est économiquement exsangue. De nombreux Comoriens préfèrent partir et aller s'entasser dans les bidonvilles de Mayotte, après avoir risqué leur vie en traversant l'océan Indien sur un kwassa-kwassa. Saïd Abdou Madi, lui aussi, est arrivé sur l'un de ces canots de pêche devenus le symbole de l'immigration illégale. C'était il y a quatre ans et depuis, il attend la chute du régime pour revoir sa famille.

"Vous voulez manifester, ils ne veulent pas. Quand il y a des élections, ils trichent, ils frappent les gens, ils volent… C'est de la dictature, pas de la démocratie. Tous ces problèmes de kwassa, ça ne finira pas tant que cette question-là n'est pas résolue." Saïd Abdou Madi, secrétaire général adjoint du Juwa, parti d'opposition comorien dans "Sur la ligne"

Djaffar, lui, a été expulsé de Mayotte trois jours avant ce tournage. Il est resté en contact avec l'équipe de "Sur la ligne". Les journalistes étrangers n'étant pas les bienvenus aux Comores, le jeune homme s'est confié, pour le magazine, à un confrère local. Depuis son retour forcé dans l'archipel comorien, Djaffar vit caché chez son frère. Il ne souhaite qu'une chose, retourner à Mayotte pour vivre librement son homosexualité.

"Ici, quand ton homosexualité est découverte, tu peux te faire arrêter par la gendarmerie et être battu. Ça peut même finir en prison." Djaffar, un jeune homosexuel comorien dans "Sur la ligne"

Ici, les relations homosexuelles sont illégales, considérées comme "contre nature", et de nombreux Comoriens ne les tolèrent pas. Le père de Djaffar n'a pas accepté le coming-out de son fils. Il l'a frappé et renié. Un jour, il a "sorti une arme blanche", raconte le jeune homme en montrant ses cicatrices. Djaffar a pris la fuite et coupé les ponts. Il ne lui reste que son frère, et le désir de quitter l'archipel au plus tôt.

