Grâce à de nombreux projets très ambitieux, les campagnes roumaines connaissent un essor inédit en Europe. Parmi les personnalités qui y ont contribué, le roi Charles III, tombé amoureux de cette région il y a vingt-cinq ans. Extrait du magazine "Nous, les Européens".

Le roi Charles III a choisi la Roumanie pour son premier déplacement à l’étranger depuis son couronnement et ce n’est pas anodin. Il est incontestablement le plus illustre ambassadeur des zones rurales roumaines, et ce depuis plus de vingt-cinq ans maintenant.

"Lors de sa première visite en 1998, il est tombé amoureux de la nature, de la flore qu’il a découverte dans les prairies roumaines", explique Anastasia Karouti, guide touristique en Transylvanie. "C’est un bon ambassadeur parce qu’il ne promeut pas le tourisme de masse ou le consumérisme (…), il a parfaitement saisi l’âme du pays", affirme-t-elle.

Sa fondation finance des projets dans les zones rurales roumaines

Le roi Charles III achète sa première maison en Roumanie en 2004, à Viscri, un petit village reculé de Transylvanie. Aujourd’hui transformée en musée, la demeure contribue à l’essor du tourisme dans cette zone rurale. On y découvre notamment les appartements du roi, loin du luxe et du confort du palais de Buckingham, avec par exemple un simple matelas en paille dans sa chambre.

En 2015, Charles III a lancé une fondation caritative en Roumanie, qui vise à protéger le patrimoine culturel et naturel du pays. Un pays cher au cœur de celui qui aurait, via la comtesse Claudine Rhédey de Kis-Rhéde, un lien de sang direct avec un certain Vlad Țepeș, plus connu sous le nom de Vlad l’Empaleur, ou encore Dracula.

