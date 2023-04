VIDEO. "On a opté pour la prévention, comme dans le cas d'une maladie" : à Glasgow en Ecosse, une méthode pacifique réduit drastiquement la violence dans un quartier sensible

Dans le quartier "G20" à Glasgow, zone sensible de la ville, les crimes violents sont en forte baisse depuis vingt ans. Un recul que l'on doit surtout au dialogue et à un encadrement pacifique. Extrait du magazine "Nous, les Européens" du 6 avril 2023.

Il y a vingt ans, Glasgow était surnommée la "capitale du meurtre" en Europe. Et pour cause : 170 gangs sévissaient dans la ville écossaise et plus de 40 assassinats y étaient recensés chaque année.

Le quartier "G20", ainsi surnommé en référence à son code postal, était le plus violent. Deux décennies plus tard, si la misère y règne toujours, les crimes, eux, ont fortement baissé. Grâce à des policiers utilisant une méthode spécifique, les bagarres de gang ont diminué de 70% dans le quartier.

"Donner un espoir pour l'avenir"

Karyn McCluskey se réjouit de ces résultats. Il y a vingt ans, elle a créé l'Unité de réduction de la violence. L'une de ses actions est d'assurer une présence policière bienveillante auprès des jeunes à travers un lieu proposant un accueil sept jours sur sept.

"Les hôpitaux étaient débordés par des jeunes avec des blessures très profondes, témoigne la fondatrice de l'unité. On a appelé ça une épidémie. Et on a opté pour la prévention, exactement comme dans le cas d'une maladie. Comment vous l'attrapez ? Quelles en sont les causes ? La violence domestique, l'alcool, la drogue ? [...] On doit leur donner un objectif, un espoir pour l'avenir."

Extrait de "Stopper la violence : la méthode écossaise", diffusé dans "Nous les Européens" le 6 avril 2023.

