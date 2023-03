Alors que dans les années 1990, le taux d'alcoolisme chez les adolescents islandais était significatif, le pays constate aujourd'hui une véritable chute de la consommation d'alcool dans cette population. Le résultat positif d'un programme de prévention innovant lancé il y a une trentaine d'années pour combattre ce fléau. Extrait du magazine "Nous, les Européens".

A la fin des années 1990, l'Islande se réveille avec une gueule de bois : une étude révèle qu'un adolescent sur quatre fume régulièrement, que près de 20% des jeunes consomment du cannabis et 40% abusent de l'alcool.

Le pays décide alors que l'alcoolisme est un problème de santé publique et lance un vaste programme. Parmi les premières mesures, la vente d'alcool est interdite aux jeunes de moins de 20 ans.

7% des Islandais déjà hospitalisés pour des addictions

Le Centre national de lutte contre les addictions est confronté à ce fléau : 7% des 370 000 Islandais y ont déjà été hospitalisés. Les jeunes y sont accueillis le temps de se désintoxiquer, avant d'être pris en charge par des psychologues et des éducateurs.

"Depuis l'année 2000, le nombre d'adolescents que l'on reçoit ici est en constante chute", confie la directrice du centre, qui a vu les progrès de l'Islande sur les chiffres de l'établissement. En effet, en vingt ans, le nombre d'admissions de mineurs est passé de 130 par an en moyenne à une trentaine. "La plupart des gens en Islande savent maintenant que c'est un problème de santé qui nécessite un traitement, ajoute-t-elle. Alors les patients sont venus très tôt. Et ça vaut le coup pour une société d'intervenir tôt, parce que c'est une maladie très grave, c'est la maladie qui tue le plus les jeunes."

Extrait de "Sans alcool, plus belle la vie !", rediffusé dans "Nous, les Européens" le 2 mars 2023.

