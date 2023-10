"Nous, les Européens". Royaume-Uni : la guerre contre l'obésité

Durée de la vidéo : 30 min

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information, exceptionnellement présenté par Pierre Monégier et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

En France, d’après une étude de l’Inserm de février 2023, près d’un adulte sur deux serait en surpoids (47,3%), et 17% d’entre eux en situation d’obésité, un pourcentage qui ne cesse d’augmenter. Chez les enfants, 20% des 6-17 ans sont en situation de surpoids ou d’obésité, et là aussi, les chiffrent progressent. Pour lutter contre cela, nos voisins britanniques ont mis en place de nombreuses initiatives, originales et pédagogiques. "Nous, les Européens" (X) s’est rendu au Royaume-Uni pour en savoir plus.

L’importance du sport et de l’alimentation

> LE GRAND REPORTAGE

A Manchester, au nord-ouest de l'Angleterre, se joue un match de foot un peu particulier : les participants peuvent remporter la victoire en se pesant. Tous sont en surpoids ou obèses, et les kilos perdus se convertissent en buts. C’est l’une des initiatives prises dans un pays où le taux d’obésité a presque doublé depuis les années 1990. A Manchester toujours, la municipalité envoie des coachs dans les familles pour les aider à retrouver un mode de vie plus sain.

Dans le reste du pays, vingt hôpitaux se sont dotés de services spécialisés contre l’obésité. Autres initiatives, les produits les moins sains sont moins bien exposés dans les supermarchés, et de grands chefs font la tournée des écoles pour apprendre aux enfants le goût des bonnes choses. Chez eux, les Anglais parviendront-ils à répondre à ce que l’OMS qualifie "d’enjeu majeur de santé publique mondial" ?

Un reportage de Juliette Guérin et Alex Gouty.

> LES INVITES

Nutrition, activité physique, aide psychologique, chirurgie parfois, des soignants se mobilisent pour aider ceux qui souffrent d’obésité, une maladie chronique. Des obèses témoignent, eux, de leur isolement souvent, et du regard stigmatisant de la société qui n’aide pas à la guérison...

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".