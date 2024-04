"Nous, les Européens". Royaume-Uni : champion de la sécurité routière

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information, présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

La Commission européenne a publié le 19 octobre 2023 les chiffres concernant la sécurité routière. En 2022, dans l'Union européenne, la moyenne était de 46 décès sur la route pour un million d'habitants, les meilleurs élèves étant la Suède (22 décès par million d'habitants) et le Danemark (26 par million). A l'inverse, la Roumanie (86 par million) et la Bulgarie (78 par million) occupaient les dernières places de ce classement.

Avec 50 décès sur la route pour un million d'habitants, la France se situe quant à elle légèrement au-dessus de la moyenne européenne. De l'autre côté de la Manche, nos voisins britanniques dénombrent "seulement" 26 décès par million d'habitants sur les routes. Les équipes de "Nous, les Européens" (X) sont allées à la rencontre de Britanniques qui militent au quotidien pour faire en sorte que ce nombre ne cesse de diminuer.

Des citoyens "chassent" les conducteurs en faute

Les Britanniques ont les routes parmi les plus sûres du monde, et pour qu'elles le restent, certains n’hésitent pas à traquer le conducteur en faute pour le dénoncer à la police, comme Mikey. "Les gens me détestent", dit-il sur son vélo, "mais c’est mon devoir". Au Royaume-Uni, on ne transige pas avec les règles. Un état d'esprit que l’on cultive dès le plus jeune âge, comme auprès d'Alex, 12 ans, qui circule au volant d'une voiture.

A population égale, il y a presque deux fois moins de morts sur les routes britanniques que sur les routes françaises. Pourtant, des citoyens dénoncent un manque de politique volontariste au niveau national, qui pourrait menacer les bons scores du Royaume-Uni.

Selon un récent sondage réalisé par YouGov, 62% des Britanniques considèrent la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne comme un échec. Un retour n’est pas d’actualité mais la situation économique n’est pas envieuse : les prix des produits alimentaires ont beaucoup augmenté. Les petites entreprises et les ménages modestes sont touchés de plein fouet. Eléonore Gay est allée à Blackpool, une ville qui a voté à 67% pour le Brexit, à la rencontre de ses habitants. Elle rencontre un syndicaliste représentant des ouvriers qui ont massivement voté pour le Brexit, mais aussi des bénévoles qui viennent en aide aux plus démunis.

- Greg Doughty : diacre de la paroisse Saint Mark's à Blackpool.

- Ian Hobson : président d'un syndicat ouvrier à Blackpool.

- Dr Zuber Bagasi : dentiste à Blackpool.

- Paul Walters : conseiller Brexit à la chambre de commerce de Blackpool.

