"Nous, les Européens". Estonie : championne du numérique

L’Estonie, ce petit pays balte de 1,3 million d'habitants, respecte ses traditions et son histoire, mais c’est aussi la nation numérique la plus avancée de l’Union européenne : 98% de la population possède sa carte d’identité numérique. Ici, une société se crée en un quart d’heure, les start-up fleurissent et, à part se marier, divorcer ou acheter un bien immobilier... tout se fait sur internet. Un dynamisme économique et une démocratie numérique que les Estoniens sont prêts à défendre face à un voisin menaçant, la Russie.

Sur l'île de Kihnu, une société matriarcale

> LE REPORTAGE

C’est une petite île estonienne de la mer Baltique, où ce sont les femmes qui décident. Kihnu, 16 kilomètres carrés, 300 habitants, a longtemps vécu de la pêche. Les hommes partaient en mer, tandis que les femmes restaient et devenaient, de fait, les patronnes de l’île, les gardiennes de la communauté. La pêche n’est plus ce qu’elle était, mais les habitudes persistent et la tradition demeure.

Un reportage d'Hélène Hug et Jean-Marie Lequertier.

> RENCONTRES SUR LE TERRAIN

Eléonore Gay rencontre Kersti Kaljulaid, l’ancienne présidente de l’Estonie (2016-2021), pour comprendre ce petit miracle, et savoir si le tout-numérique et la démocratie font bon ménage. Petit tour en voiture copartagée dans les rues de la très belle capitale Tallinn avec Martin Villig, cofondateur de Bolt. Le major-général Veiko-Vello Palm, numéro deux de l’armée estonienne, a autorisé "Nous, les Européens" à filmer l’entraînement de soldats déterminés : l'Estonie est un pays membre de l’OTAN.

